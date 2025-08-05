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11:22, 5 августа 2025Культура

Умерла легенда Бродвея Джейн Морган

Известная певица Джейн Морган умерла в хосписе на 102-м году жизни
Ольга Коровина

Фото: Kevin Winter / GettyImages

Легенда бродвейских постановок, певица Джейн Морган ушла из жизни в возрасте 101 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации источника, артистка скончалась 4 августа, находясь в хосписе в Нейплсе, штат Флорида. Родные певицы подтвердили печальные новости.

«Наша любимая Джейн ушла мирно, во сне», — сообщил источник из семьи Морган.

Настоящее имя Джейн Морган — Флоренс Кэтрин Карриер, но выступала она всегда под псевдонимом. В начале карьеры она обрела известность в странах Европы, а позже стала популярной на родине. Исполнительница являлась вдовой культового продюсера и агента Джерри Вайнтрауба, работавшего с Элвисом Пресли, Бобом Диланом, Фрэнком Синатрой и другими музыкантами.

Известны выступления Морган перед первыми лицами государств: артистка пела для президента Франции Шарля де Голля и президентов США Джона Ф. Кеннеди, Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Джимми Картера и Джорджа Буша-старшего. В период правления последнего она даже входила в Комитет по искусствам и гуманитарным наукам Белого дома.

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