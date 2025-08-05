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19:32, 5 августа 2025Экономика

Уродливую порнорусалочку призвали убрать из европейской столицы

В Дании призвали убрать 14-тонную статую русалочки за излишнюю откровенность
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jiri Vondrous / Shutterstock / Fotodom

Из Копенгагена потребовали убрать 14-тонную статую Русалочки. Ее сочли слишком откровенной, пишет The Guardian.

Монумент в столице Дании установили еще в 2007 году в полукилометре от знаменитой статуи Русалочки 1913 года, изображающей героиню сказки Ганса Христиана Андерсена. Статуя с большой оголенной грудью неоднократно вызывала споры в сети и за ее пределами.

Эксперты считают изваяние неприличным. Так, искусствовед Матиас Крюгер из газеты Politiken назвал статую уродливой и порнографической. А священник и журналист Сорин Готфредсе заявил газете Berlingske, что памятник воплощает мечту мужчины о женском теле, но не поможет женщинам принимать свои реальные фигуры.

При этом создатель скульптуры Питер Бех не согласен с критиками. Он считает, что грудь каменной Русалочки пропорциональна ее масштабам.

Ранее на грудь статуи Русалочки пожаловались в России. Жителей Владивостока возмутила фигура отреставрированного изваяния. По словам россиян, бюст Русалочки стал заметно больше.

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