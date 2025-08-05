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17:46, 5 августа 2025Моя страна

В Чечне появится экотехнопарк для переработки отходов

В Чечне появится отходоперерабатывающий комплекс «Технопарк»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Чечне появится отходоперерабатывающий комплекс «Технопарк». Об этом сообщает ТАСС.

Экотехнопарк возведут в рамках программы национального проекта «Экологическое благополучие». Строительство нового объекта мощностью 350 тысяч тонн в год позволит перерабатывать весь объем отходов, образующихся в Чеченской Республике. Всего на его создание выделили 2,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что в комплекс войдут линии переработки пластмасс, резиновых шин, ПЭТ-бутылок, а также несколько линий производства, участок компостирования органических отходов и пункт приема и сортировки отходов.

В июле в Чечне запустили крупнейшую в регионе ГЭС.

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