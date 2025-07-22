В Чечне запустили крупнейшую в регионе ГЭС

В Чечне начала работу Башенная ГЭС, которая обеспечит энергией тысячи домов

В Чеченской Республике начала работу крупнейшая в регионе Башенная ГЭС. Об этом сообщает ИА «Чечня Сегодня».

Станция мощностью 10 мегаватт расположена на реке Аргун в живописном Итум-Калинском районе, она получила свое название от древних Ушкалойских башен XII века. На церемонии открытия присутствовали председатель правительства ЧР Магомед Даудов и топ-менеджеры ПАО «РусГидро». «Запуск этой станции — важный этап в развитии энергетики нашей республики, — отметил Даудов. — Она значительно повысит надежность электроснабжения отдаленных горных районов». Строительство велось 2,5 года с объемом инвестиций 7,2 миллиарда рублей.

Новая ГЭС использует экологичную деривационную схему без строительства плотины, что минимизирует воздействие на окружающую среду. В здании станции установлены два гидроагрегата российского производства по 5 мегаватт каждый. Ежегодная выработка составит 52 миллиона киловатт-часов чистой энергии — она обеспечит электричеством десять тысяч домов.

Особое внимание уделено социальному аспекту: на станции создано 25 рабочих мест, преимущественно для местных жителей. Проект реализован в рамках программы развития малой гидроэнергетики на Северном Кавказе, где природные условия особенно благоприятны для таких объектов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о реконструкции дороги в Грозный. По словам Кадырова, проводится реконструкция дорожного полотна на протяжении 8225 метров, ведется его расширение в некоторых местах до четырех полос. Специалисты занимаются укладкой асфальта.