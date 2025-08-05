В домах россиян в приграничье нашли светильники с тротилом

ТАСС: В домах жителей Курской области нашли заминированные ВСУ светильники

В домах жителей приграничных населенных пунктов Курской области нашли заминированные Вооруженными силами Украины (ВСУ) светильники. Об этом рассказал заместитель командира взвода саперов группировки войск «Север» с позывным Крав, передает ТАСС.

По словам военнослужащего, украинские бойцы минировали плафоны ламп в домах россиян при отступлении с территории региона.

«Минировали плафоны подвесных ламп, куда закладывали тротил. Как только включается выключатель, подается электросигнал, и [происходит] взрыв», — рассказал Крав, добавив, что зона поражения взрывчатки в таком случае расширяется.

Сапер уточнил, что в приграничье ВСУ также минировали и другие предметы быта — детские игрушки, рабочие инструменты, например, лопаты. Кроме того, было найдено множество самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов с дронов, в том числе польского и американского производства.

Ранее сообщалось о заминированных бойцами ВСУ на харьковском направлении тушках животных — кошек и зайцев. Командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Купол отмечал, что подобные взрывные устройства могут сработать на технику и военнослужащих.