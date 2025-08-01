Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:42, 1 августа 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о заминированных бойцами ВСУ мертвых животных

ВСУ разбрасывают заминированных мертвых животных на харьковском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Купол.

Он уточнил, что украинские военнослужащие сбрасывают тела заминированных кошек, зайцев на тропы. «Они их потрошат, засовывают туда взрывчатое вещество, датчики движения, магнитки», — уточнил он.

Купол отметил, что подобные взрывные устройства могут сработать на технику и военнослужащих, а при наличии датчика движения — на гражданских.

Ранее в Курской области саперы обнаружили муляж связанной резинкой пачки российских рублей со взрывчаткой внутри. Как рассказал старший сапер 92-го полка группировки войск «Север» с позывным Славный, помимо денег, также минировали игрушки, часы, кошельки, телефоны и книги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В десанте ВСУ на Тендровскую косу заметили британских наемников. Их отбросили в море после обнаружения

    Число афтершоков на Камчатке подсчитали

    В Москве два грузовика на скорости протаранили пробку и попали на видео

    Азербайджан потребовал извинений от ТАСС

    Байден предрек темные времена при Трампе

    Военкоры рассказали о штурме Степногорска российскими войсками

    Порнозвезда посчитала количество переспавших с ней мужчин до съемок в порно

    В России заметно упали ставки по банковским вкладам

    Российский боец СВО 63 дня провел на необитаемом острове и рассказал о пережитом

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном мини-платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости