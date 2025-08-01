ВСУ разбрасывают заминированных мертвых животных на харьковском направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Купол.

Он уточнил, что украинские военнослужащие сбрасывают тела заминированных кошек, зайцев на тропы. «Они их потрошат, засовывают туда взрывчатое вещество, датчики движения, магнитки», — уточнил он.

Купол отметил, что подобные взрывные устройства могут сработать на технику и военнослужащих, а при наличии датчика движения — на гражданских.

Ранее в Курской области саперы обнаружили муляж связанной резинкой пачки российских рублей со взрывчаткой внутри. Как рассказал старший сапер 92-го полка группировки войск «Север» с позывным Славный, помимо денег, также минировали игрушки, часы, кошельки, телефоны и книги.