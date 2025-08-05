В элитном ЖК около Кремля россиянин с ножом набросился на полицейского

В Москве мужчина набросился на полицейского в ЖК на Большой Дмитровке

В Москве кутящий в одной из квартир элитного жилого комплекса (ЖК), расположенного недалеко от Кремля, набросился с ножом на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Инцидент произошел 2 августа. Сотрудник полиции приехал по вызову соседей, которые пожаловались на шум.



«МК» уточняет, что полицейский был в бронежилете. А задержанный — 36-летний житель Ростовской области, который принимал участие в вечеринке в столичной квартире.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) женщина ударила ногой полицейского.