В Госдуме назвали абсурдной идею ввести порядок воспитания детей после развода родителей

Останина назвала абсурдной идею регламентировать воспитание детей после развода

Идея регламентировать порядок воспитания детей после развода родителей абсурдна, так как она способна ударить по психике ребенка, считает депутат Госдумы Нина Останина. Нужно исходить из особенности каждой семьи, добавила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«На психику ребенка это влияет очень отрицательно, поэтому, если родители не смогли договориться и ради ребенка до его совершеннолетия каким-то образом жить вместе, то сейчас, мне кажется, что это удар по психическому здоровью ребенка, даже если он до этого не испытывал проблем каких-либо с психикой», — сказала парламентарий.

По ее словам, ребенок должен общаться с папой и мамой — для этого уже был принят закон о медиации в судах. Вместо того чтобы прописывать новые нормы в законе, барьер в общении нужно преодолеть самим родителям, уверена Останина.

С Останиной согласилась ее коллега Светлана Бессараб, которая усомнилась в необходимости закона о совместном воспитании детей после развода родителей. Согласно ее заявлению, при разводе нужно учитывать мнение суда, но не полагаться на усредненное положение в законодательстве.

4 августа стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает введение института совместного воспитания детей после развода. Из пояснительной записки следует, что предполагается обязать российские суды при бракоразводных процессах в каждом конкретном случае рассмотреть необходимость назначения порядка совместного воспитания прежде, чем определить место проживания ребенка с одним из родителей.