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17:56, 5 августа 2025Россия

В Госдуме предложили одну меру для решившихся развестись россиян

Депутаты Госдумы предложили предоставлять психолога тем, кто захотел развестись
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Депутаты Госдумы Ксения Горячева и Георгий Арапов направили обращение к министру юстиции Константину Чуйченко с предложением предоставлять психолога тем россиянам, которые подали заявление на развод. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению парламентариев, инициатива повысит качество помощи семьям, которые столкнулись с трудностями. Помимо предоставления психолога депутаты предложили делать скидку на его услуги в 90 процентов.

В обращении к главе Минюста также предлагается информировать россиян об этой услуге. Депутаты подчеркнули, что на данный момент Россия занимает третье место в мире по числу разводов, так как на каждые десять зарегистрированных браков приходится восемь разводов.

При этом парламентарии подчеркивают, что не всегда причины разводов являются необратимыми.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, который вводит институт совместного воспитания детей после развода. Авторы инициативы предложили обязать суды в каждом бракоразводном процессе рассматривать необходимость назначения порядка совместного воспитания прежде, чем определить место проживания ребенка с одним из родителей.

ЖЗЛ
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