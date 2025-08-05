Военный аэродром ВСУ и его инфраструктуру атаковали в Хмельницкой области

Военный аэродром и его инфраструктуру атаковали в районе города Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что поражены аэродромная инфраструктура, склады горюче-смазочных материалов и техобслуживания авиации.

Помимо этого, по словам Лебедева, в ночь на вторник, 5 августа, были нанесены удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской и Черниговской областях страны. В подполье уточнили, что также были поражены пункты временной дислокации, полевые склады и временные стоянки техники.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет, на фоне воздушной тревоги в столице произошли взрывы.