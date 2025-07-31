В Киеве ночью произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В ночь на 31 июля Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет, на фоне воздушной тревоги в столице произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное».

В столице зафиксировано более 27 поврежденных локаций. Пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы, уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Около 04.30 в Киеве объявили вторую за ночь воздушную тревогу. В КГВА сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Перед этим ВС РФ атаковали Киев беспилотниками.

Как уточнял канал «Военкоры Русской Весны», удар был нанесен по аэродрому Жуляны, где расположен позиционный район ЗРК Patriot.

Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что вечером 30 июля в воздушном пространстве Украины находится около 100 БПЛА различного типа. «Примечательно, что среди них упоминаются и реактивные БПЛА-камикадзе "Герань-3"», — отмечается в публикации.

