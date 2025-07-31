RusVesna: Аэропорт Жуляны в Киеве попал под массированную атаку БПЛА

Беспилотники атаковали киевский аэропорт Жуляны, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местные украинские паблики.

«Под массированной атакой аэропорт Жуляны, где расположен позиционный район ЗРК Patriot. Аэродром под ударом уже пятый раз: в воздухе Соломенского района Киева много едкого дыма и вредных веществ», — говорится в публикации.

Отмечается, что только в Соломенском районе взрывы зафиксированы в пяти локациях, по предварительной информации, удар пришелся по зданию Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Военкоры заявили, что в воздухе зафиксировано еще около 60 дронов, начинается вторая волна атаки.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что вечером 30 июля в воздушном пространстве Украины находится около 100 БПЛА различного типа. «Примечательно, что среди них упоминаются и реактивные БПЛА-камикадзе "Герань-3"», — отмечается в публикации.

