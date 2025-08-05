Соскин: ЕС согласился признать потерю Украиной территорий

Заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости признать потерю Украиной территорий говорить о согласии Европейского союза (ЕС) с таким исходом конфликта. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Уже эта серьезнейшая фигура заявила, и не просто так. Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать», — прокомментировал Соскин.

По его словам, ЕС хочет побыстрее завершить конфликт и контролировать оставшуюся часть Украины.

Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью ВВС заявил, что сохранение Украины как суверенного государства возможно при условии территориальных уступок.