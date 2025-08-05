Президент Чехии Павел допустил существование Украины при потере части территорий

Президент Чехии Петр Павел в интервью ВВС заявил, что сохранение Украины как суверенного государства возможно при условии территориальных уступок.

По словам политика, даже при масштабной поддержке Евросоюза украинские власти не способны в ближайшее время вернуть все территории.

«Если ценой ее суверенитета станет часть территорий — пусть так и будет», — подчеркнул Павел.

По мнению эксперта Бюро военно-политического анализа Вадима Масликова, взяв город Часов Яр, Вооруженные силы (ВС) России подошли к финальной точке всей СВО. Он пояснил, что занятые высоты позволят Российской армии установить огневой контроль над обширными территориями, в том числе над Константиновкой, которую «крайне необходимо отбить» для завершения кампании по взятию Донецкой народной республики (ДНР).