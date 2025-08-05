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03:47, 5 августа 2025Мир

Президент Чехии допустил существование Украины при потере территорий

Президент Чехии Павел допустил существование Украины при потере части территорий
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Чехии Петр Павел в интервью ВВС заявил, что сохранение Украины как суверенного государства возможно при условии территориальных уступок.

По словам политика, даже при масштабной поддержке Евросоюза украинские власти не способны в ближайшее время вернуть все территории.

«Если ценой ее суверенитета станет часть территорий — пусть так и будет», — подчеркнул Павел.

По мнению эксперта Бюро военно-политического анализа Вадима Масликова, взяв город Часов Яр, Вооруженные силы (ВС) России подошли к финальной точке всей СВО. Он пояснил, что занятые высоты позволят Российской армии установить огневой контроль над обширными территориями, в том числе над Константиновкой, которую «крайне необходимо отбить» для завершения кампании по взятию Донецкой народной республики (ДНР).

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