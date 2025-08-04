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13:12, 4 августа 2025Россия

В России назвали финальную точку всей СВО

Масликов назвал взятие Славянска финальной точкой СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Часов Яр

Часов Яр. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Взяв город Часов Яр, Вооруженные силы (ВС) России подошли к финальной точке всей специальной военной операции (СВО), заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов. Его цитирует «Царьград».

Масликов пояснил, что занятые высоты позволят Российской армии установить огневой контроль над обширными территориями, в том числе над Константиновкой, которую «крайне необходимо отбить» для завершения кампании по взятию Донецкой народной республики (ДНР). «Потому что после Константиновки, я думаю, мы приходим к финальной точке всей нашей операции. Там потом на севере — Славянск, и все. То есть славянско-краматорская группировка врага», — отметил эксперт.

Он также объяснил, почему бои за Часов Яр длились около полутора лет. «Даже без серьезных усилий со стороны противника по его укреплению город уже представлял собой мощный оборонительный узел. Вспомним, какой там был канал — как тяжело нам было его форсировать, как плотно были заминированы всевозможные точки нашего возможного проникновения через этот канал», — объяснил собеседник «Царьграда».

Ранее в августе глава ДНР Денис Пушилин назвал последствия взятия Часова Яра. По его словам, таким образом ВС России открыли себе простор и теперь могут двигаться в нескольких направлениях.

Минобороны России объявило о взятии Часова Яра 31 июля. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении заняли бойцы Южной группировки войск.

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