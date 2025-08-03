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21:46, 3 августа 2025Бывший СССР

Глава ДНР оценил последствия освобождения Часова Яра

Пушилин: Освобождение Часова Яра открывает путь на Константиновку
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Освобождение Часова Яра открывает Вооруженным силам (ВС) России путь на Константиновку. Так последствия взятия города оценил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Мы понимаем, что после освобождения Часова Яра открывается определенный оперативный простор, в нескольких направлениях могут продвигаться наши подразделения, в том числе и в направлении Константиновки», — сказал он.

По словам главы региона, логистические связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР постепенно перерезаются. Пушилин также отметил, что от освобожденного села Александро-Калиново до Константиновки остается меньше пяти километров.

31 июля Минобороны РФ заявило, что ВС России взяли под контроль Часов Яр. Несколько дней назад главком ВСУ Александр Сырский назвал тяжелым положение на пяти участках фронта.

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