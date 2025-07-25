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23:35, 25 июля 2025Бывший СССР

Главком ВСУ заявил о сложной ситуации сразу на нескольких участках фронта

Главком ВСУ Сырский сообщил о сложной ситуации сразу на пяти участках фронта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал тяжелым положение на пяти участках фронта. Об этом говорится в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

Соответствующее заявление было сделано на заседании ставки. Речь идет о покровском, новопавловском, северослобожанском, добропольском и лиманском направлениях, пояснил Сырский.

Он уточнил, что в общей сложности всего с начала суток произошло 153 боевых столкновения.

В июне Генштаб ВСУ официально заявил о появлении направления фронта в Сумской области. Командование объяснило появление нового направления «активизацией противника» в приграничье региона.

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