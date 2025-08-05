В Кремле прокомментировали снос на Украине последнего памятника Ленину

Песков: Киев опередил Европу в борьбе с памятниками

Киев в борьбе с памятниками опередил все страны Европы. Снос на Украине последнего памятника Владимиру Ленину прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Украина сейчас хорошо известна своей борьбой с памятниками, она в этом плане пытается идти впереди Европы всей», — приводятся в публикации слова пресс-секретаря российского президента.

Он добавил, что борьба с культурным наследием не может оцениваться позитивно и «не красит» украинские власти.

4 августа в селе Рудковцы Хмельницкой области местные власти демонтировали последний памятник Владимиру Ленину на Украине. Монумент был снесен после обращения организации к местным властям.