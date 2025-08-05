В Кремле сделали заявление о приговоре главе Гагаузии Гуцул

Песков: Приговор Гуцул является образцом политически мотивированного решения

Приговор, вынесенный башкану (главе) Гагаузской автономии (Гагаузия) в Молдавии Евгении Гуцул, является образцом политически мотивированного решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, это действительно образец политически мотивированного решения, это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного на самом деле давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва видит, как в Молдавии «всячески зажимается» оппозиция. По его словам, жители республики фактически лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают.

5 августа в Молдавии вынесли приговор Евгении Гуцул. Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях.