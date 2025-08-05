Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 5 августа 2025Мир

В Кремле высказались об угрозах США Индии

Песков: Угрозы США в адрес Индии незаконны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Заявления руководства США в адрес Индии являются угрозами, которые фактически незаконны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. Попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что российская сторона «не считает такие заявления законными». Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление министерства иностранных дел (МИД) Индии о требовании США прекратить импорт российской нефти. Ведомство в ответ подчеркнуло, что намерено отстаивать индийские национальные интересы.

Ранее официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал указал на то, что нападки Вашингтона в адрес Нью-Дели являются необоснованными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

    Симоньян предрекла тюрьму причастным к приговору Гуцул

    Четыре российских поезда задержались из-за падения обломков БПЛА

    Врач призвал отказаться от привычки выдавливать прыщи

    В Совфеде назвали приговор Гуцул расправой властей над политическим оппонентом

    Приговор Гуцул о семи годах тюрьмы оспорят

    Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за десятки тысяч рублей

    В России назвали возможный участок фронта для нового наступления

    Бывший нардеп назвал возможные потери Украины этой осенью

    В России оценили возможность установки ракеты «Циркон» на Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости