В Кремле высказались об угрозах США Индии

Песков: Угрозы США в адрес Индии незаконны

Заявления руководства США в адрес Индии являются угрозами, которые фактически незаконны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. Попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что российская сторона «не считает такие заявления законными». Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление министерства иностранных дел (МИД) Индии о требовании США прекратить импорт российской нефти. Ведомство в ответ подчеркнуло, что намерено отстаивать индийские национальные интересы.

Ранее официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал указал на то, что нападки Вашингтона в адрес Нью-Дели являются необоснованными.