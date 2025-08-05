В Минобороны встретились с Кумаром

Замминистра обороны Фомин встретился с послом Индии Кумаром в теплой обстановке

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с послом Индии Винаем Кумаром. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что российская и индийская стороны в «теплой и дружественной обстановке» провели встречу, на которой «подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства».

5 августа советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по нацбезопасности Аджит Довал прибыл в Москву для переговоров о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран.