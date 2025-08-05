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19:35, 5 августа 2025Мир

Советник премьера Индии прибыл в Москву

Советник Моди по нацбезопасности Довал прибыл в Москву для переговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по нацбезопасности Аджит Довал прибыл в Москву для переговоров о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийский источник.

«Будут обсуждаться такие актуальные вопросы, как поставки российской нефти [в Индию]», — отметил источник агентства.

Также сообщается, что особое внимание на переговорах будет уделено военно-техническому сотрудничеству России и Индии на фоне усиливающегося давления со стороны стран Запада.

5 августа постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп намерен ввести санкции против Китая и Индии за нежелание отказаться от российской нефти. Дипломат объяснил это стремлением добиться прекращения боевых действий на Украине.

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