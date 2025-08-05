Советник премьера Индии прибыл в Москву

Советник Моди по нацбезопасности Довал прибыл в Москву для переговоров

Советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по нацбезопасности Аджит Довал прибыл в Москву для переговоров о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийский источник.

«Будут обсуждаться такие актуальные вопросы, как поставки российской нефти [в Индию]», — отметил источник агентства.

Также сообщается, что особое внимание на переговорах будет уделено военно-техническому сотрудничеству России и Индии на фоне усиливающегося давления со стороны стран Запада.

5 августа постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп намерен ввести санкции против Китая и Индии за нежелание отказаться от российской нефти. Дипломат объяснил это стремлением добиться прекращения боевых действий на Украине.