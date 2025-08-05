В Москве продлили предупреждение об опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз и ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Прежде режим должен был действовать в столице до 21:00 понедельника, 4 августа, а в области — до 9:00 вторника, 5 августа. Теперь предупреждение сохраняется до 21:00 5 августа по всему региону. Согласно прогнозам синоптиков, местами возможны грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее в Москве зафиксировали аномальное количество осадков. В минувший понедельник за 12 часов в столице выпало 33 процента месячной нормы.