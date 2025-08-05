Генерал Луковский: В НАТО намеренно преувеличивают угрозу войны с РФ

Заявления главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексуса Гринкевича о якобы угрозе войны блока с Россией в 2027 году являются намеренным преувеличением. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский, его слова приводит издание Rzeczpospolita.

«По моей оценке, подобный сценарий слишком преувеличен. Одной из целей Гринкевича в данном случае является оказание давления на европейских союзников, чтобы они серьезно отнеслись к наращиванию своего военного потенциала. Еще одна цель связана с действиями для использования внутри военного блока», — заявил генерал.

Луковский пояснил, что подобные заявления главнокомандующего ОВС НАТО представляют собой часть «политического давления», которое вызвано «пересмотром присутствия американских войск» в регионе. Он резюмировал, что в краткосрочной перспективе угроза возникновения нового конфликта в Европе отсутствует.

25 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Гринкевич в беседе с ним подтвердил результаты американских экспертиз о якобы готовности России к конфронтации с Европой в 2027 году. При этом он не привел доказательств того, что Москва якобы ведет подготовку к конфликту с НАТО.