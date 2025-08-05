Депутат Верховной Рады Скороход попросила Зеленского «не трогать детей»

Депутат Верховной Рады Анна Скороход раскритиковала программу по набору в Вооруженные силы Украины (ВСУ) молодежи в возрасте 18-24 лет. В интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» она заявила, что инициатива провалилась.

«Может, не нужно трогать детей, пусть они потомство какое-то дадут», — подчеркнула депутат, упомянув демографический кризис в стране. По ее словам, если в Киеве хотят сохранить нацию, нужно «подумать о мире» и «сделать все на дипломатическом уровне».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписывающей контракты с ВСУ «мотивированной» молодежи. По словам политика, по контракту «очень хорошие выплаты и полное обучение, как это нужно».