Шмыгаль: Киев столкнется с долгами перед военными, если не изменить бюджет

Если Верховная Рада в четверг, 31 июля, не примет закон об изменении государственного бюджета Украины, то страна уже с 15 августа может столкнуться с задолженностями перед военнослужащими. Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, его цитирует депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению», — сказал Шмыгаль.

Ранее стало известно, что молодые люди, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) по программе «18-24», не получают обещанные выплаты. Кроме того, у них отобрали телефоны еще когда они находились в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов на Украине), и теперь они не могут связаться с близкими.

До этого президент страны Владимир Зеленский заявил о подписывающей контракт с ВСУ «мотивированной» молодежи. По словам политика, по контракту «очень хорошие выплаты и полное обучение, как это нужно».