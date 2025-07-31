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11:04, 31 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о долге государства перед военными

Шмыгаль: Киев столкнется с долгами перед военными, если не изменить бюджет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Если Верховная Рада в четверг, 31 июля, не примет закон об изменении государственного бюджета Украины, то страна уже с 15 августа может столкнуться с задолженностями перед военнослужащими. Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, его цитирует депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению», — сказал Шмыгаль.

Ранее стало известно, что молодые люди, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) по программе «18-24», не получают обещанные выплаты. Кроме того, у них отобрали телефоны еще когда они находились в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов на Украине), и теперь они не могут связаться с близкими.

До этого президент страны Владимир Зеленский заявил о подписывающей контракт с ВСУ «мотивированной» молодежи. По словам политика, по контракту «очень хорошие выплаты и полное обучение, как это нужно».

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