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05:10, 31 июля 2025Бывший СССР

Подписавшие контракт с ВСУ по программе «18-24» остались без денег

Подписавших контракт с ВСУ по программе «18-24» оставили без обещанных выплат
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Молодые люди, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) по программе «18-24», не получают обещанные выплаты. Кроме того, они остались без связи с родными и близкими. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья на Украине в беседе с РИА Новости.

«Украинские военные, три месяца назад добровольно пришедшие в ВСУ по программе [президента Украины Владимира] Зеленского "18-24", сообщают, что их обманули: никаких денег им не заплатили, причем ни обещанной единоразовой выплаты в миллион гривен, ни повышенной ежемесячной зарплаты», — рассказали в подполье.

Уточняется, что они находятся в рядах ВСУ на тех же условиях, что и мобилизованные. Кроме того, у них отобрали телефоны еще когда они находились в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов на Украине), и теперь они не могут связаться с близкими.

Подписавшие этот контракт считают, что программа либо изначально могла быть лишь приманкой, и платить обещанные деньги никто не собирался, либо эти средства разворовываются властями Украины и командованием ВСУ. Молодые люди публикуют обращения в сети в связи со сложившейся ситуацией, однако власти республики пока никак на это не реагируют.

Ранее Зеленский заявил, что все больше молодых мотивированных украинцев подписывают контракт с ВСУ и отправляются служить на «технологическую передовую».

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