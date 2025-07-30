Зеленский заявил о подписывающей контракт с ВСУ «мотивированной» молодежи

Зеленский: Увеличиваем число молодежи, которое может подписать контракт с ВСУ

На Украине значительно расширяют круг людей, в частности молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которые могут подписать контракт, рассказал в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.

«Это мотивированные люди, это молодые люди, и именно на технологическую передовую — использование дронов», — сказал он. По словам политика, по контракту «очень хорошие выплаты и полное обучение, как это нужно».

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что мотивацией военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются деньги. По его словам, инициатива властей по мобилизации молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет «не набирает обороты», но количество желающих вырастет, если, как считает главком, увеличить денежные выплаты.