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11:38, 23 июля 2025Бывший СССР

Главком ВСУ назвал главную мотивацию украинских военных

Сырский: Главной мотивацией военных ВСУ являются деньги
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Главной мотивацией военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются денежные средства. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью Washington Post.

«Сырский сказал, что недавний опрос, в ходе которого оценивалась инициатива, показал, что для более половины респондентов “мотивацией являются большие деньги”», — пишет издание.

По его словам, инициатива властей Украины по мобилизации молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет «не набирает обороты», но количество желающих вырастет, если, как считает главком, увеличить денежные выплаты.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ могут снова попытаться пойти в наступление в случае расширения военной помощи Киеву со стороны союзников. При этом генерал признал, что Киев страдает от нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО), бронетехники и артиллерийских снарядов.

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