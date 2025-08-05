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10:53, 5 августа 2025Экономика

В России могут исчезнуть почти 130 городов. Почему?

В России почти 130 малых городов находятся под угрозой исчезновения
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В России 129 малых городов оказались под угрозой исчезновения. Речь идет о населенных пунктах с общей численностью примерно в 3,4 миллиона человек, сообщили эксперты РАНхиГС.

Согласно полученным данным, за последние 10 лет население в этих городах уменьшилось на 314 тысяч человек. Помимо этого, исчезновение городов можно объяснить снижением в них занятости, а также сокращением количества представителей малого и среднего бизнеса.

Сильнее всего население сократилось в городах, специализирующихся на угольной, металлургической и лесопромышленной сферах на севере России. Также на грани исчезновения оказались периферийные города, находящиеся в депрессивных регионах.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

«Сжатие» городов происходит в течение нескольких поколений

Процесс «сжатия» малых городов, как правило, проходит в течение нескольких поколений. Об этом рассказал заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов.

Он подчеркнул, что постепенно малый город утрачивает свои функции и превращается в сельский населенный пункт или даже поселок. По его словам, чаще всего такие процессы невозможно остановить, но бывают и исключения.

В случае появления новых экономических стимулов — например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционных проектов в сфере туризма или возрождения локального производства — малый город может вернуть утраченные функции

Степан Земцовзаведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии

Земцов добавил, что история неоднократно фиксировала примеры, когда населенный пункт получал мощный толчок к развитию и вновь разрастался до полноценного города. Эксперт заметил, что все зависит как от способностей региона, так и от местных предпринимателей, готовых помочь городу.

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России парадокс в демографии связали с мигрантами

Последние сведения о демографической ситуации в стране говорят о замещении мигрантами коренных россиян. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

По его словам, при общем сокращении российского населения в стране парадоксально фиксирует рост многодетных семей.

Так выглядит процесс замещения мигрантами коренного населения

Михаил Матвеевдепутат Госдумы

Матвеев подчеркнул, что большая часть таких семей — это семьи мигрантов, тогда как рождаемость в семьях россиян продолжает снижаться. Парламентарий сделал акцент на том, что ситуация все еще обратима, так что государству следует принять необходимые меры для улучшения демографии.

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