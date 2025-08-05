В России обрушился импорт одного вида автомобилей

«Автостат»: Июльский импорт новых легковушек упал на 65 процентов

В июле 2025 года импорт новых легковых автомобилей в России упал на 65 процентов, до 28,3 тысячи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Если сравнивать с июлем 2024 года, то снижение оценивается в 65 процентов. Относительно июня импорт, напротив, вырос на десять процентов.

Что касается поставок в РФ подержанных автомобилей, то в июле был поставлен локальный рекорд, который Целиков оценил в 47,3 тысячи штук. Больше ввозили лишь однажды, в июле 2023 года.

В основном автомобили в РФ импортируют из Китая. На эту страну приходится 71 процент. Автомобили с пробегом в основном доставляют из Японии (46 процентов), Кореи (22 процента) и КНР (16 процентов).

В июле 2025 года продажи новых легковых машин в России снизились на 11,4 процента в годовом выражении. Самой популярной маркой оказалась Lada (23,41 процента продаж и 28 240 машин). За ней идут Chery (13 502 штуки) и Haval (13 117 штук).