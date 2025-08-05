В России появится соус с виски

«Ъ»: Производитель водки Ladoga выпустит соус барбекю «Крутояр» с виски

Производитель водки «Царская», группа Ladoga начала выпуск соусов барбекю «Крутояр» с содержанием виски. О появлении на рынке нового продукта сообщает Коммерсантъ.

Компания планирует выпускать две тысячи бутылок соуса, в производстве которого используется одноименный виски, в месяц. Содержание спирта в соусах не будет превышать 0,5 процента.

Как заявил президент группы Вениамин Грабар, решение выпускать соусы с виски продиктовано международным опытом и национальной привычкой употребления виски вместе с мясом, грилем, шашлыком. Выпуск нового продукта поможет узнаваемости бренда в условиях ужесточения регулирования торговли спиртным, — добавил президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

Ранее Ladoga начала производство джемов Barrister с таким же названием, как выпускаемый ей джин.

Ladoga купила завод по производству виски d июле 2024 года. Компания стала новым владельцем калмыцкого ООО «Центр-Продукт», которому и принадлежит предприятие по производству вискового дистиллята в Буденновске (Ставропольский край). Немногим ранее компания начала контрактное производство виски в Китае.