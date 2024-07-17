Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:06, 17 июля 2024Экономика

Производитель водки «Царская» купил завод виски

Производящая водку «Царская» группа Ladoga купила завод вискового дистиллята

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

Российская компания Ladoga купила завод по производству виски. Об этом со ссылкой на данные СПАРК пишет РБК.

Входящее в группу ООО «Ладога-Юг» стало новым владельцем калмыцкого ООО «Центр-Продукт», которому и принадлежит завод по производству вискового дистиллят в Буденновске (Ставропольский край). В Ladoga (выпускает водку «Царская» и джин Barrister) подтвердили информацию о закрытии сделки.

«Центр-Продукт» был зарегистрирован в 1999 году. С 2007-го завод на Ставрополье занимался изготовлением спирта — именно этот вид деятельности указан у компании в качестве основного и сейчас. В декабре 2023-го предприятие было перепрофилировано под производство вискового дистиллята. Руководитель завода Александр Филиппов отмечал, что выпуск выдержанного и невыдержанного дистиллята осуществляется на заводе по инновационной технологии.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

Выручка ООО «Центр-Продукт» за прошлый год снизилась до 646,9 миллиона рублей по сравнению с 980,6 миллиона в 2022-м. Чистая прибыль компании также сократилась с 219,6 до 155,8 миллиона рублей. За 2023 год завод в Буденновске произвел 745,5 тысячи декалитров дистиллятов, рассказали представители Ladoga.

В январе стало известно, что Ladoga начала контрактное производство виски в Китае. Производитель выпускает алкоголь под брендом Kubao на предприятиях Goalong Distillery в КНР и намерен занять 25 процентов китайского виски в России.

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы продаж виски в России увеличились на 24,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. По на данным аналитиков компании NielsenIQ, за этот период времени продажи виски продемонстрировали самый стремительный прирост среди всех крепких алкогольных напитков.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Заставившую сына выпить средство для очистки жира россиянку отправили в СИЗО

      Европа изучит сближающийся с Землей астероид

      На Украине сравнили вступление в НАТО с колонизацией Марса

      Оператор БПЛА раскрыл подробности о технике ВСУ под Харьковом

      В России безногому ветерану СВО отказали в повторной операции со словами «само заживет»

      Полиция устроила засаду на обманувших бойца СВО аферистов

      Депутат Рады предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы

      Бурунов задумался о пересадке волос

      России предсказали сокращение трудоспособного населения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше