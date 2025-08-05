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07:52, 5 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе экс-министр похитил миллионы из проекта восстановления школ в ДНР

В Забайкалье правоохранители задержали главу НКО Ватагина, его обвинили в аферах
Варвара Митина (редактор)

Фото: Табылды Кадырбеков Кредит / Sputnik / РИА Новости

В Забайкальском крае правоохранители задержали исполнительного директора некоммерческой организации (НКО) за многомиллионные аферы на проекте восстановления социальных объектов в одном из регионов России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что речь идет о бывшем министре строительства Забайкальского края Дмитрии Ватагине, который участвовал в аферах на восстановлении соцобъектов в Донецкой народной республике (ДНР).

Ватагину предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Он арестован.

По версии следствия, в 2023 году в Забайкалье создали НКО, которой выделили более 250 миллионов рублей для восстановления социально значимых объектов ДНР, включая ремонт школ и детских садов. Организация заключила договоры с фирмой, которая должна была заниматься этими работами. Однако компания не выполнила часть работ по договорам или сдала их с ненадлежащим качеством.

В сентябре 2023 года обвиняемый, зная о недостатках, представил в департамент государственного имущества Забайкальского края подложные документы о выполнении работ в полном объеме. Это позволило незаконно получить более 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата Государственной думы от Крыма Руслана Бальбека заподозрили в мошенничестве.

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