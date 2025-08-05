Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:30, 5 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчина рискнул жизнью умирающего из-за упрямства

На Урале задержали водителя, перекрывшего дорогу реанимобилю с умирающим
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге водитель перекрыл дорогу машине реанимации с умирающим человеком. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, скорая помощь ехала в больницу, до нее оставалось менее пяти минут, но на пути встал Fiat. Несмотря на пустую полосу, он не собирался уступать дорогу реанимобилю. Кроме того, упрямый водитель вышел из авто и стал кричать.

Медики успели довезти пациента. Мужчину уже задержали, проводится проверка. Он раскаялся и признал вину.

Ранее во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины за создание помех проезду машине скорой помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

    Симоньян предрекла тюрьму причастным к приговору Гуцул

    Четыре российских поезда задержались из-за падения обломков БПЛА

    Врач призвал отказаться от привычки выдавливать прыщи

    В Совфеде назвали приговор Гуцул расправой властей над политическим оппонентом

    Приговор Гуцул о семи годах тюрьмы оспорят

    Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за десятки тысяч рублей

    В России назвали возможный участок фронта для нового наступления

    Бывший нардеп назвал возможные потери Украины этой осенью

    В России оценили возможность установки ракеты «Циркон» на Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости