В российском регионе мужчина рискнул жизнью умирающего из-за упрямства

На Урале задержали водителя, перекрывшего дорогу реанимобилю с умирающим

В Екатеринбурге водитель перекрыл дорогу машине реанимации с умирающим человеком. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, скорая помощь ехала в больницу, до нее оставалось менее пяти минут, но на пути встал Fiat. Несмотря на пустую полосу, он не собирался уступать дорогу реанимобилю. Кроме того, упрямый водитель вышел из авто и стал кричать.

Медики успели довезти пациента. Мужчину уже задержали, проводится проверка. Он раскаялся и признал вину.

Ранее во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины за создание помех проезду машине скорой помощи.