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02:00, 5 августа 2025Россия

В российском регионе подавили БПЛА

Анохин: Средства РЭБ подавили БПЛА в Смоленской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место падения дрона направлены экстренные и оперативные службы», — написал губернатор Смоленской области.

Ранее средства противовоздушной обороны в период с 22:00 4 августа по 0:00 5 августа сбили 13 украинских БПЛА. 12 беспилотников были сбиты в небе над Брянской областью, еще один дрон поразили в Калужской области.

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