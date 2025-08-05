В российском регионе подавили БПЛА

Анохин: Средства РЭБ подавили БПЛА в Смоленской области

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место падения дрона направлены экстренные и оперативные службы», — написал губернатор Смоленской области.

Ранее средства противовоздушной обороны в период с 22:00 4 августа по 0:00 5 августа сбили 13 украинских БПЛА. 12 беспилотников были сбиты в небе над Брянской областью, еще один дрон поразили в Калужской области.