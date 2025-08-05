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01:40, 5 августа 2025Россия

В российском регионе прогремели взрывы

Shot: В Ростовской области прогремели пять взрывов, сработала система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Ростовской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщают о громких звуках в хуторе Калинин и городе Шахты. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Жители рассказали, что слышали серию из пяти взрывов и заметили вспышки в небе.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили пять БПЛА, три из которых были сбиты системой ПВО над территорией Крыма, а еще два — над акваторией Черного моря.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по железнодорожной инфраструктуре под Волгоградом.

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