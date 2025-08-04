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09:47, 4 августа 2025Россия

ВСУ ударили по железнодорожной инфраструктуре под Волгоградом. Что известно о ночной атаке на Россию?

В РЖД сообщили об ударе ВСУ по железнодорожной инфраструктуре РФ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщили в компании «Российские железные дороги» (РЖД).

Речь идет о приостановке поездов в Волгоградской области. Она произошла из-за падения обломков беспилотника на одну из станций. В связи со случившимся было нарушено железнодорожное сообщение.

«На станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА приостановлено движение поездов. Пострадавших нет. Идет обследование инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обо всех изменениях в расписании движения поездов пассажиров информируют по СМС.

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

ВСУ атаковали восемь регионов России

В ночь на 4 августа ВСУ выпустили больше шести десятков беспилотников по России. Больше всего дронов — 18 — перехватили над акваторией Черного моря. Еще 12 сбили над Воронежской областью, 11 — над Крымом.

По данным Минобороны России, попытки атаки предпринимались с 23:00 по московскому времени 3 августа до 05:20 утра следующего дня.

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Кроме того, Вооруженные силы России вскрыли две боевые группы украинских военных у российской границы — на Теткинском и Глушковском участках фронта. Они также уничтожили бронемашину «Козак» и миномет ударом FPV-дрона.

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