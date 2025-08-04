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08:20, 4 августа 2025Россия

ВСУ атаковали российскую железнодорожную инфраструктуру

В РЖД сообщили об ударе ВСУ по железнодорожной инфраструктуре
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба компании «Российские железные дороги» (РЖД) в Telegram.

Речь идет о приостановке поездов в Волгоградской области. Она произошла из-за падения обломков беспилотника на одну из станций.

В связи со случившимся было нарушено железнодорожное сообщение, максимальная задержка составила полтора часа, отметили в РЖД.

Всего в ночь на 4 августа в небе над Россией было сбито свыше 60 беспилотников. Дроны перехватили над восемью регионами, а также над Черным морем.

ЖЗЛ
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