В РЖД сообщили об ударе ВСУ по железнодорожной инфраструктуре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба компании «Российские железные дороги» (РЖД) в Telegram.

Речь идет о приостановке поездов в Волгоградской области. Она произошла из-за падения обломков беспилотника на одну из станций.

В связи со случившимся было нарушено железнодорожное сообщение, максимальная задержка составила полтора часа, отметили в РЖД.

Всего в ночь на 4 августа в небе над Россией было сбито свыше 60 беспилотников. Дроны перехватили над восемью регионами, а также над Черным морем.