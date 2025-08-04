Две боевые группы ВСУ уничтожили у границы с Россией

Российские военные вскрыли две группы ВСУ на Теткинском и Глушковском участках

Вооруженные силы (ВС) России вскрыли две боевые группы украинских военных у границы Россией. О попытке прорыва сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По информации канала, российские военные разведчики вскрыли две группы ВСУ на Теткинском и Глушковском участках фронта. Они также уничтожили бронемашину «Козак» и миномет ударом FPV-дрона.

«В Суджанском приграничье продолжается разминирование освобожденных территорий: инженерными подразделениями Северян за сутки обнаружено и обезврежено 4 141 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия сделала выводы из прошлогоднего вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, поэтому очередная такая попытка со стороны противника обернется для него поражением и бегством.