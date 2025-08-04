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05:37, 4 августа 2025Россия

Подсчитаны освобожденные населенные пункты с начала года

ТАСС: ВС России освободили более 200 населенных пунктов с начала 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России освободили более 200 населенных пунктов с начала 2025 года. Об этом сообщает ТАСС, основываясь на собственных подсчетах.

Как следует из сводок Министерства обороны РФ, населенный пункт Александро-Калиново, освобожденный в Донецкой Народной Республике, стал 209-м с начала текущего года.

Ранее аналитическая компания Black Bird Group, базирующаяся в Финляндии, сообщила, что за июль Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) взяли под контроль 502 квадратных километра территории Украины.

До этого президент России Владимир Путин заявил о наступлении ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения.

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