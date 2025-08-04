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01:14, 4 августа 2025Бывший СССР

На Западе подсчитали успехи Российской армии на Украине за июль

Black Bird Group: За июль ВС РФ на Украине взяла под контроль 502 кв. км
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За июль Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) взяли под контроль 502 квадратных километра территории Украины. Об этом в соцсети X сообщила аналитическая компания Black Bird Group, базирующаяся в Финляндии.

Отмечается, что темп продвижения российских войск за прошедший месяц примерно соответствует показателям мая, тогда было занято 538 квадратных километров.

Ранее Институт изучения войны (ISW) признал, что российское наступление на Украине ускорилось четвертый месяц подряд и стало самым масштабным с ноября 2024 года.

1 августа президент России Владимир Путин заявил о наступлении Вооруженных сил РФ по всей линии боевого соприкосновения. Он также подчеркнул, что информация об освобождении Часова Яра полностью соответствует действительности. «ВС РФ его освободили еще несколько дней назад», — заметил он в беседе с журналистами. По словам российского лидера, руководство Украины не очень осведомлено о ситуации на поле боя, если опровергает эти сведения.

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