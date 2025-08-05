Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:18, 5 августа 2025Экономика

В российском регионе в 58-летнем доме рухнул потолок

В селе Амурской области в доме 1967 года постройки рухнул потолок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В одном из сел Амурской области в 58-летнем доме обрушился потолок. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе регионального Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.

Речь идет о двухэтажном кирпичном доме 1967 года постройки, расположенном в селе Поярково по адресу улица Гагарина, 10 — примерно в 11 часов утра по местному времени (около 05:00 мск) в его единственном подъезде обрушилась часть деревянного потолочного перекрытия. По информации источника, упавшая часть потолка находилась над лестницей.

После ЧП лестница была завалена обломками стройматериалов с чердака. Для эвакуации жильцов второго этажа вызвали пожарных, однако жильцы от нее отказались. В дальнейшем спасатели очистили пролеты от обломков.

В данный момент причина обвала потолка выясняется. Жильцов всех восьми квартир в течение дня переселили к родственникам.

Ранее стало известно, что в жилом доме в Прокопьевске из-за протечки крыши рухнул потолок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он верит в победу России». На Западе обсуждают возможную реакцию Путина на ультиматум Трампа. Что об этом известно?

    Солист «Касты» заявил о нежелании возвращаться в Россию

    Лиса с Байкала потеряла все из-за любви к пирожкам и охоты на полевок

    Уехавший в США российский комик рассказал о ставшей калифорнийкой дочери

    Россиян предупредили о снижении цен в отелях Крыма осенью

    Посольство России в Нидерландах оценило пакет американского оружия для Украины

    Зендея прогулялась с собаками с кольцом за 16 миллионов рублей

    Принц Гарри подрался с братом короля Карла III и разбил ему нос

    В Госдуме предложили одну меру для решившихся развестись россиян

    Google посмеялась над провалом Apple

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости