В российском регионе в 58-летнем доме рухнул потолок

В селе Амурской области в доме 1967 года постройки рухнул потолок

В одном из сел Амурской области в 58-летнем доме обрушился потолок. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе регионального Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.

Речь идет о двухэтажном кирпичном доме 1967 года постройки, расположенном в селе Поярково по адресу улица Гагарина, 10 — примерно в 11 часов утра по местному времени (около 05:00 мск) в его единственном подъезде обрушилась часть деревянного потолочного перекрытия. По информации источника, упавшая часть потолка находилась над лестницей.

После ЧП лестница была завалена обломками стройматериалов с чердака. Для эвакуации жильцов второго этажа вызвали пожарных, однако жильцы от нее отказались. В дальнейшем спасатели очистили пролеты от обломков.

В данный момент причина обвала потолка выясняется. Жильцов всех восьми квартир в течение дня переселили к родственникам.

Ранее стало известно, что в жилом доме в Прокопьевске из-за протечки крыши рухнул потолок.