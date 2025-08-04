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01:05, 5 августа 2025Экономика

В российском доме из-за протечки крыши рухнул потолок

В жилом доме в Прокопьевске из-за протечки крыши рухнул потолок
Полина Кислицына (Редактор)

В жилом доме в Прокопьевске Кемеровской области из-за протечки крыши рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на местные силовые ведомства обратило издание KP.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Петренко, 26 — в одной из его квартир минувшей ночью обвалилась часть потолка. Причиной обрушения штукатурки, по предварительным данным, является протечка крыши. По факту случившегося следственный отдел по Прокопьевску и региональная прокуратура организовали проверки, чтобы установить все обстоятельства инцидента и дать оценку действиям либо бездействию ответственных должностных лиц.

Ранее стало известно, что в Находке потолок едва не упал на спящего в комнате подростка.

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