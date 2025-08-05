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13:32, 5 августа 2025Мир

В США обратились с призывом к властям по вопросу России

TAC: США должны отказаться от притязаний на смену власти в России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Власти США должны отказаться от всяких притязаний на смену власти в России. С таким заявлением в статье для журнала The American Conservative (TAC) выступил политический обозреватель Тед Гален Карпентер.

«Американская политическая элита должна отказаться от подобных безответственных фантазий о смене власти», — пишет автор материала, отмечая, что подобные планы лишь навредят самим Соединенным Штатам.

Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз добивается смены власти в России.

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