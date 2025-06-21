Кнайсль заявила о желании смены власти в России со стороны Евросоюза

Кнайсль: ЕС хочет смены власти в России

Евросоюз (ЕС) хотел бы смены власти в России. Сейчас Брюссель для этого делает то же, что Израиль в отношении Ирана. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, пишет ТАСС.

«На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после "смены режима в России" — если президент Путин уйдет -—можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа», — напомнила она.

По словам Кнайсль, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в РФ, посетовала экс-министр.

Ранее бывшая глава МИД Австрии назвала умение прощать главным качеством русских. По ее словам, русская душа представляет собой загадку, которую она только начинает разгадывать.

Также Кнайсль поделилась мнением, что в отношениях между Россией и Соединенными Штатами начинает восстанавливаться «симметрия».