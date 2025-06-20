Экс-глава МИД Австрии рассказала о равноправном диалоге между Россией и США

Кнайсль: Между Россией и США восстанавливается симметрия

В отношениях между Россией и Соединенными Штатами начинает восстанавливаться «симметрия». Об этом рассказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Важно понимать это в контексте российско-американских отношений, потому что сейчас мы наблюдаем возвращение симметрии, и это действительно важно», — подчеркнула она.

По ее словам, в отношениях между Вашингтоном и Москвой снова становится больше равновесия. Кнайсль также напомнила о саммите президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша в Словении в 2001 году.

В апреле Карин Кнайсль рассказала, что перезагрузка отношений между Россией и США уже началась, чего не произошло в отношениях РФ с Европой. По ее словам, спектр тем, которые могут обсуждать между собой Москва и Вашингтон, достаточно широк и не ограничивается конфликтом на Украине.