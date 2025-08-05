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06:51, 5 августа 2025Интернет и СМИ

В США оценили возможности поддержки Украины

Профессор Миршаймер: США не смогут обеспечить Украину оружием
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа о новых поставках вооружения Украине не имеют связи с реальностью, Вашингтон не сможет обеспечить Киев оружием. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«У нас просто нет лишнего оружия, чтобы передать его украинцам. Оно не лежит на полке у Трампа, чтобы он протянул руку, схватил и передал. Это просто чушь», — оценил возможности Миршаймер.

По его словам, попытка Трампа начать новый этап конфронтации оттягивает завершение украинского конфликта.

Ранее на Украине рассказали, что Трамп дал России последний шанс завершить конфликт. Уточняется, что глава Белого дома будет ориентироваться в своих решениях на то, как пройдет визит его представителя Стивена Уиткоффа в Москву.

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