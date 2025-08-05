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11:18, 5 августа 2025Мир

В США признали право Израиля на территории Палестины

Джонсон: США признают право Израиля на западный берег Иордана
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mohammed Torokman / Reuters

США признают право Израиля на западный берег реки Иордан, де-юре принадлежащий Палестине. Об этом заявил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон, его слова приводит израильская газета Times of Israel.

«Священное Писание учит нас, что горы Иудеи и Самарии были обещаны еврейскому народу, и они принадлежат ему по праву. Но многие люди во всем мире видят это иначе, называя это "оккупированными территориями", "Западным берегом" или как-то иначе», — сказал он в ходе визита в израильский город Ариэль на Западном берегу.

Джонсон отметил, что полностью поддерживает Тель-Авив, а также подчеркнул, что эта земля имеет огромное значение для его веры.

Ранее Кнессет (парламент) Израиля одобрил резолюцию, согласно которой Западный берег реки Иордан признается его территорией. За документ, в котором говорится, что это «неотъемлемая часть исторической, культурной и духовной родины еврейского народа», проголосовал 71 депутат, 13 выступили против резолюции.

ЖЗЛ
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