В США раскрыли причину катастрофы батискафа Titan

Береговая охрана США опубликовала отчет о причинах катастрофы батискафа Titan

Морской совет по расследованиям Береговой охраны США опубликовал отчет о причинах катастрофы батискафа Titan, которая произошла в июне 2023 года во время погружения к обломкам «Титаника». Расследование было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В отчете отмечается, что ключевыми причинами трагедии стали «ненадлежащие процедуры проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы» батискафа.

Также отмечается, что в компании OceanGate существовала токсичная корпоративная культура, а международные и внутренние правила для подобных аппаратов оказались недостаточно строгими.

В качестве рекомендаций ведомство предложило ужесточить требования к проектированию и эксплуатации батискафов, ввести обязательную регистрацию и контроль всех подобных судов, а также улучшить протоколы безопасности.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» 18 июня 2023 года. 22 июня поисковые команды объявили об обнаружении обломков подлодки.